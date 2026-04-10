A Bergamo una donna di 55 anni è deceduta, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La donna era conosciuta per la sua disponibilità e il suo modo di trovare gioia nelle piccole cose quotidiane. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva, che ricorda il suo spirito altruista e la relazione affettuosa con i propri figli. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo in chi le era vicino.

IL LUTTO. «Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. Tre anni fa era arrivata la diagnosi di Sla, una malattia che Stefania ha affrontato con coraggio e determinazione. Nata a Bergamo, la sua famiglia era di origini pugliesi, con il padre che si era trasferito in città per lavorare come cancelliere in tribunale. Dopo il liceo Linguistico e la laurea in Scienze Politiche, Stefania ha lavorato come responsabile formazione dei più importanti marchi di profumi. «Aveva a cuore la sua famiglia e... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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A Bergamo mamma muore a 55 anni. «Se n’è andata una stella»«Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. ecodibergamo.it

Il progetto, che verrà presentato venerdì, sosterrà l'associazione Mani di Mamma Bergamo per portare calore nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale degli ospedali bergamaschi - facebook.com facebook

«Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. x.com