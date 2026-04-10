A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica | è unico in Europa

A Bergamo è stato inaugurato il primo Polo Universitario Nazionale dedicato alla formazione aeronautica, un istituto che si distingue come unico in tutta Europa. La struttura offre corsi e programmi di studio specifici per il settore aeronautico, con l’obiettivo di preparare professionisti specializzati in questo ambito. La creazione di questa piattaforma formativa rappresenta un passo importante nel panorama dell’istruzione superiore dedicata alla tecnologia e all’industria aeronautica italiana.

Il primo polo universitario nazionale dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata vede la luce a Bergamo, grazie all’impegno della AEA – Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo e dell’ Università Telematica Internazionale Uninettuno che lanciano un nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale – Industriale a indirizzo Manutenzione Aeronautica e Tecnologie Avanzate capace di integrare il percorso formativo in ambito accademico con quello tecnico certificato secondo la normativa europea EASA Part-147. L’obiettivo è offrire agli studenti una preparazione ingegneristica solida e orientata alle esigenze operative del settore, consentendo al tempo stesso di laurearsi e di proseguire nel percorso che porta al conseguimento della licenza professionale europea di manutentore aeronautico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Ex Frecciarossa, ecco City4: cinema, food, polo sanitario e formazione. Così rinasce il polo di via SostegnoPresentato il piano di rilancio: addio al vecchio modello di centro commerciale, la struttura diventa un hub di servizi. Il Polo Universitario Aretino amplia l’offerta formativaArezzo, 28 gennaio 2026 – Il Polo Universitario Aretino, Fondazione di partecipazione che riunisce enti pubblici e privati, amplia la propria offerta... Temi più discussi: A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica; A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica: è unico in Europa; Nasce a Bergamo il primo Polo Universitario nazionale per la formazione Aeronautica; Nasce a Bergamo il primo Polo Universitario nazionale per la formazione Aeronautica. A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica: è unico in EuropaFirmato il protocollo d'intesa tra l'università telematica Uninettuno e la AEA - Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo: nasce un corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale - Industr ... bergamonews.it A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica(Teleborsa) - Nasce a Bergamo il primo polo universitario nazionale dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata. A promuoverlo sono l’Università Telematica Internazional ... finanza.repubblica.it A Bergamo nasce il primo polo universitario nazionale dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata - facebook.com facebook Nasce a Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica x.com