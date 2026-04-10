57 nomi ispirati alla Luna e ai pianeti per chi sogna un viaggio tra le stelle

La luna ha sempre esercitato un grande fascino sull'umanità, influenzando le maree e segnando le stagioni. Recentemente, è diventata anche una fonte di ispirazione per la scelta di nomi, con 57 proposte che richiamano i pianeti e i corpi celesti. Questi nomi sono stati ideati per chi sogna un viaggio tra le stelle e desidera portare un tocco cosmico nella propria vita.

La luna affascina l’umanità da sempre: regola le maree, segna le stagioni, e, a quanto pare, è anche una fonte perfetta di ispirazione per i nomi. I nomi ispirati al satellite sono infatti in crescita costante da anni, e se Luna è da oltre un decennio tra i nomi più popolari, non solo in Italia, dove nel 2024 è stato dato a 813 bimbe, ma anche, ad esempio, negli Stati Uniti, anche i nomi che significano “luna” in altre lingue e culture sono molto gettonati, a partire dai nomi turchi basati sull’elemento “ay” (luna), fino a quelli sanscriti legati alle divinità lunari. Senza considerare, inoltre, i nomi legati più in generale ai pianeti. Se state cercando idee originali per i nomi da dare ai vostri bambini, ecco una piccola lista di nomi femminili, maschili e gender neutral ispirati proprio all’astro celeste per antonomasia e ai pianeti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - 57 nomi ispirati alla Luna e ai pianeti per chi sogna un viaggio tra le stelle Leggi anche: Luna 57: un viaggio emotivo a Fortezza Est