Nel corso di una trasmissione televisiva, il conduttore ha ironizzato sulla posizione dell’Unione Europea, proponendo di inviare un rappresentante presso un distributore di carburante. Nel frattempo, nel mondo si registra una nota di sollievo per la recente tregua con l’Iran, che dura da due settimane. La discussione ha suscitato reazioni diverse sui social e tra gli esperti di politica internazionale.

Se nel mondo si tira un sospiro di sollievo per la tregua con l’Iran di due settimane annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Italia invece si continua a far polemica tra maggioranza e opposizione sulle strategie politiche da attuare in vista dell’aumento dei prezzi di petrolio, gas ed energia. Di questo si parla anche a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità, in onda tutti i giorni in prima serata su Rete 4. Il padrone di casa, Paolo Del Debbio, s’infastidisce contro queste speculazioni economiche e contro l’immobilismo dell’ Europa che, a suo dire, non lotta abbastanza per non farsi prendere in giro e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Del Debbio ridicolizza la Ue: "Mando un inviato dal benzinaio"

Leggi anche: Mario Giordano sostituisce Paolo Del Debbio a 4 di sera

Luigi Di Maio è «sparito» con la guerra in Iran? L’affondo del Fatto e la replica dell’inviato Ue: «La diplomazia si fa in silenzio, saluti da Riad»Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, è sparito dai radar proprio dopo che è scoppiata la guerra di Usa e...

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 2 aprile Video; 4 di sera: Martedì 7 aprile Video; Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 2 aprile su Rete 4: le anticipazioni del programma; 4 di sera: Mercoledì 8 aprile Video.

Ecco le scalette delle due semifinali del 12 e 14 maggio, in diretta su Rai 2Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio torna in prima serata con la situazione in Medio Oriente. Focus sulla sicurezza. Ecco le anticipazioni ... davidemaggio.it

Ignazio La Russa commenta la vittoria del NO a Dritto e RovescioDritto e Rovescio: Paolo Del Debbio torna con un'intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Focus su violenza e femminicidi ... davidemaggio.it

Dritto e rovescio. . Paolo Del Debbio e l'ormone che dà il senso di sazietà #drittoerovescio - facebook.com facebook