Il Milan si prepara a utilizzare il modulo 4-3-3, coinvolgendo non solo l’attacco ma anche la linea difensiva. La squadra sta valutando alcune scelte tattiche che potrebbero modificare gli equilibri in campo. La modifica del sistema di gioco riguarda diversi ruoli e strategie difensive, con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze della stagione in corso. La formazione potrebbe subire variazioni anche in relazione alle prossime partite ufficiali.

"Se fosse solo modulo sarebbe facile". Questa è una parte della risposta di Massimiliano Allegri sul possibile cambio di modulo. Il tecnico rossonero ha parlato di questa possibilità durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, match della 32^ giornata di Serie in programma domani sera alle 18:00 a 'San Siro'. Come traspare dalle parole del toscano, quando si parla di un passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 non si tratta solo di numeri disposti sul campo, ma soprattutto di movimenti ed equilibri non semplici da trovare. Come raccontato nelle ultime ore, Massimiliano Allegri ha provato il 4-3-3 per la gara di domani con l'Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 4-3-3 non è solo il tridente: il Milan cambia faccia anche in difesa con alcune scelte da fare

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