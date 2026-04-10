28 aprile a Lecco la fiaccolata si farà? Decide il questore

Il 28 aprile a Lecco si discute ancora sulla possibilità di organizzare la fiaccolata, una tradizione che si ripete da anni. Quest’anno, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che richiede al Sindaco e alla Giunta di chiedere alla Questura di esaminare la fattibilità della manifestazione. La decisione finale spetta alla Questura, che dovrà valutare eventuali misure di sicurezza e altri aspetti legali.

Ogni anno il 28 aprile torna a dividere Lecco. Quest'anno, però, qualcosa è cambiato: per la prima volta nella storia recente della città, il Consiglio comunale ha votato un ordine del giorno che impegna formalmente il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso la Questura per valutare se e come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lecco: blocco alle iniziative fasciste per il 28 aprileIl 28 aprile prossimo, Lecco dovrà affrontare una sfida delicata per la tutela della sua identità storica.

Lecco, AVS presenta ordine del giorno: "Il 28 aprile niente iniziative che richiamino il fascismo"Anghileri: "Negli anni scorsi manifestazioni repubblichine e manifesti abusivi firmati dai camerati.

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28 aprile a Lecco, la fiaccolata si farà? Decide il questoreLa delibera approvata dal Consiglio comunale il 30 marzo impegna il Sindaco ad attivarsi presso la Questura per impedire iniziative riconducibili all'apologia del fascismo. La Rete Antifascista Lecche ... leccotoday.it

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