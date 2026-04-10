200 container da migliaia di tonnellate sul colle fragile | vi svelo il piano del nuovo mega-impianto di batterie

Una società con sede a Milano ha depositato al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di autorizzazione per realizzare un grande impianto di batterie agli ioni di litio sul colle di Covignano, nell’area di San Martino in Venti. Il progetto prevede l’installazione di circa 200 container contenenti migliaia di tonnellate di materiali, in un’area considerata fragile dal punto di vista ambientale.

La società Unendo Rimini Srl, con sede a Milano, ha presentato al Mase una richiesta di autorizzazione per la costruzione di un impianto “Bess” (Battery energy storage system) agli ioni di litio sul colle di Covignano, nell’area di San Martino in Venti. Si tratta di un impianto industriale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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