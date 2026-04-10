Dopo l'annuncio di una tregua temporanea, si sono intensificati i timori di un possibile coinvolgimento internazionale in caso di attacco nucleare contro l’Iran. Ventotto paesi sono stati coinvolti o colpiti da questa situazione, che ha portato a un aumento delle tensioni tra le nazioni. In particolare, un ex presidente degli Stati Uniti ha emesso un monito diretto nei confronti dell’Iran, contribuendo a far salire il livello di allerta globale.

I timori di un conflitto globale più ampio si sono intensificati dopo che Donald Trump ha lanciato un severo monito nei confronti dell’Iran, prima che venisse annunciata una tregua temporanea. Se dovesse mai verificarsi un attacco nucleare, tuttavia, le conseguenze potrebbero essere devastanti ben oltre i confini di un singolo Paese. Quando un’arma nucleare esplode, tutto cambia in un istante. Per molti, semplicemente non c’è tempo di reagire e il livello di distruzione è difficile da comprendere. Nel raggio di centinaia di metri, tutto viene vaporizzato. A chilometri di distanza, gli edifici crollano sotto una forza estrema. Ma anche per coloro che sopravvivono all’esplosione iniziale, il pericolo è ben lungi dall’essere finito. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 18 paesi colpiti in caso di attacco nucleare contro l’Iran

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Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

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Per l’Europa, la tregua tra Stati Uniti e Iran non esaurisce il quadro della crisi mediorientale: il fronte tra Israele e Hezbollah resta attivo e continua a incidere sulla sicurezza regionale. Continua a leggere l'approfondimento x.com