174 anni dalla parte dei cittadini | buon compleanno Polizia di Stato

Questa mattina ad Avellino è stato deposto un alloro sulla lapide dei caduti in occasione dei 174 anni dalla nascita del Corpo di Polizia di Stato. La cerimonia si svolge annualmente il 10 aprile, giorno in cui, nel 1852, fu istituito ufficialmente il organismo. La commemorazione rappresenta un momento di ricordo per coloro che hanno perso la vita nel servizio.

Ad Avellino, questa mattina, hanno deposto una corona di alloro alla lapide dei caduti. Un gesto antico, ripetuto ogni anno il 10 aprile, da quando — era il 1852 — nacque il Corpo di Polizia. Centosettantaquattro anni. Una lunga storia, fatta in buona parte di gente comune in divisa, che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Polizia di Stato: oggi le celebrazioni per il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a... Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario. Polizia di Stato, 174 anni al servizio del Paese piazza del Popolo diventa lo Spazio della LegalitàLa Polizia di Stato compie 174 anni e sceglie il cuore della Capitale per celebrare il suo passato e tracciare ... valtellinanews.it La Polizia di Stato festeggia 174 anni, la cerimonia al Palacongressi e i nomi dei premiatiLa Polizia di Stato festeggia una storia lunga 174 anni al Palacongressi di Agrigento. Ecco chi sono i poliziotti premiati ... grandangoloagrigento.it NanoTV. . #Napoli- La giornata del 174° anniversario della Polizia di Stato ha inzio con la deposizione della corona d'alloro ai caduti in servizio nella sede napoletana di #ViaMedina alla presenza del Questore #MaurizioAgricola e del Prefetto #MicheleDiBari - facebook.com facebook Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com