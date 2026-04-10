10eLotto doppietta da 22.500 euro a Genova | due vincite nello stesso punto vendita

A Genova, un punto vendita ha registrato due vincite da 22.500 euro ciascuna nel gioco del 10eLotto. L'evento è avvenuto durante il concorso di giovedì 9 aprile, come riportato da Agipronews. La stessa ricevitoria ha visto due differenti clienti aggiudicarsi le somme in un’unica giornata, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sui vincitori o sui numeri giocati.

Festa in Liguria grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 9 aprile è stata centrata una doppietta da 22.500 euro complessivi a Genova. Le vincite – suddivise in due premi da 11.250 euro ciascuno – sono state registrate presso il punto vendita di via Dei Landi e sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it 10eLotto, nel Lazio vincite per oltre 74mila euro: festeggia anche Latina con una doppiettaNel concorso di venerdì 3 aprile due vincite in altrettanti esercizi del capoluogo. 10eLotto, colpo da 50mila euro a Napoli. Doppietta da 22mila euro a CasertaTempo di lettura: < 1 minutoIl concorso del 10eLotto di giovedì 12 febbraio ha premiato la Campania.