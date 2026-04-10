10 04 – Meloni in Parlamento – Energia crisi infinita | prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile il Parlamento si è riunito per discutere della crisi energetica, con i prezzi di gas e luce aumentati anche del 100%. La premier ha dichiarato di non voler elezioni anticipate, mentre il leader di un altro partito ha risposto che la sfida è già vinta. Nel frattempo, un ex presidente del consiglio ha accusato il primo ministro di essere complice di un genocidio. Nessun film italiano è stato selezionato per la Palma d’Oro.

Home > Podcast > 1004 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate”. Schlein: “Ci sfidate, ma avete già perso”. Conte: “Premier complice di un genocidio”. La presidente affonda: “Dall’opposizione nessuna proposta reale”. Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100% in più. L’analisi dell’Enea registra un divario dagli obiettivi del Pniec, un “minimo storico” per l’indice di decarbonizzazione e definisce la transizione italiana “fuori traiettoria”. Soltanto a marzo costi saliti di un miliardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

10 04 8211 meloni in parlamento 8211 energia crisi infinita prezzi di gas e luce saliti anche del 100 8211 nessun film italiano per la palma d8217oro
© Lapresse.it - 10/04 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro

Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100%Energia, piccola storia di una crisi infinita con costi in salita ormai dal 2022.

Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79a edizione del Festival di Cannes.

Temi più discussi: Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in Parlamento gioca in difesa: per chi suona la campana dell'ultimo giro.

10 04 meloni in parlamentoMeloni in Parlamento gioca in difesa: per chi suona la campana dell'ultimo giroIl vittimismo dell’underdog in un discorso che doveva essere una ripartenza, ma suona come una ritirata. È cominciata ieri la lunga campagna ... repubblica.it

10 04 meloni in parlamentoMeloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.