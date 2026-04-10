10 04 – Meloni in Parlamento – Energia crisi infinita | prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro

Il 10 aprile il Parlamento si è riunito per discutere della crisi energetica, con i prezzi di gas e luce aumentati anche del 100%. La premier ha dichiarato di non voler elezioni anticipate, mentre il leader di un altro partito ha risposto che la sfida è già vinta. Nel frattempo, un ex presidente del consiglio ha accusato il primo ministro di essere complice di un genocidio. Nessun film italiano è stato selezionato per la Palma d’Oro.

Home > Podcast > 1004 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate”. Schlein: “Ci sfidate, ma avete già perso”. Conte: “Premier complice di un genocidio”. La presidente affonda: “Dall’opposizione nessuna proposta reale”. Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100% in più. L’analisi dell’Enea registra un divario dagli obiettivi del Pniec, un “minimo storico” per l’indice di decarbonizzazione e definisce la transizione italiana “fuori traiettoria”. Soltanto a marzo costi saliti di un miliardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 10/04 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100%Energia, piccola storia di una crisi infinita con costi in salita ormai dal 2022. Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79a edizione del Festival di Cannes. Temi più discussi: Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in Parlamento gioca in difesa: per chi suona la campana dell'ultimo giro. Meloni in Parlamento gioca in difesa: per chi suona la campana dell'ultimo giroIl vittimismo dell’underdog in un discorso che doveva essere una ripartenza, ma suona come una ritirata. È cominciata ieri la lunga campagna ... repubblica.it Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it Meloni sfida la pazienza degli italiani. Oggi in Parlamento ha raccontato di un Paese che esiste solo nella sua testa. Ma non ha il coraggio di dire le stesse cose fuori dal palazzo, lontana dalla sua maggioranza che applaude. Non ha il coraggio di ripeterlo in f - facebook.com facebook Fact checking: lavoro, tasse, sanità, immigrazione. I dati che contraddicono Meloni x.com