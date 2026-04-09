La Cina ha imposto divieti di volo su vaste aree di spazio aereo al largo delle sue coste, senza comunicare motivazioni ufficiali. La decisione ha suscitato l’interesse di analisti e osservatori esteri, che osservano con attenzione i suoi sviluppi. Finora, le autorità cinesi non hanno fornito dettagli sulle ragioni di queste restrizioni, che interessano diverse zone di altura sopra il mare.

La Cina ha interdetto ampie porzioni di spazio aereo al largo delle proprie coste senza fornire spiegazioni ufficiali, attirando l’attenzione di analisti e osservatori internazionali. Si tratta di zone segnalate attraverso i cosiddetti Notam, ovvero avvisi destinati ai piloti e alle autorità dell’aviazione per indicare possibili restrizioni o pericoli. In questo caso, però, la durata e l’estensione dell’allerta risultano insolite. Le aree resteranno infatti riservate per circa 40 giorni, un periodo molto più lungo rispetto alle esercitazioni militari standard che di solito si limitano a pochi giorni. La decisione arriva tra l'altro in un momento già delicato per gli equilibri nell’Indo-Pacifico, contribuendo ad alimentare interrogativi sulle reali intenzioni di Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Zone di allerta aerea al largo della costa”: cosa c'è dietro la misteriosa mossa cinese

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