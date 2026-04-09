Zizou Bergs ha commentato l’assenza di Jannik Sinner dal torneo di doppio a Monte-Carlo. La coppia formata da Bergs e Sinner avrebbe dovuto partecipare, ma l’attuale assenza di Sinner ha cambiato i piani. La manifestazione si svolge sulla terra battuta e vede coinvolti diversi giocatori di alto livello. La partecipazione di Bergs si svolge senza il suo compagno, con l’obiettivo di proseguire nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La coppia formata da Zizou Bergs e Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso nel torneo di doppio del Master 1000 di Monte Carlo nel 2026. I due hanno disputato un’eccellente prima partita, trionfando contro i forti avversari Casper Ruud e Tomas Machac con un punteggio di 6-4, 7-5 sul campo Rainier III. Nonostante il buon inizio, le strade di Bergs e Sinner si sono divise presto. Infatti, Sinner ha deciso di ritirarsi dalla competizione di doppio prima dell’incontro di secondo turno contro Manuel Guinard e Guido Andreozzi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zizou Bergs commenta l’assenza di Jannik Sinner nel torneo di doppio di Monte-Carlo.

Sinner-Bergs avanti nel doppio a Monte-Carlo: battuti Machac e RuudL’azzurro debutta con una vittoria nel torneo di doppio del Masters 1000: successo in due set dopo una rimonta nel secondo parziale.

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ATP Montecarlo 2026, Jannik Sinner si ritira dal doppio | Era in coppia con Zizou Bergs (8 aprile 2026)ATP Montecarlo 2026, Jannik Sinner si ritira dal doppio: il padre di Bergs ha spiegato che comprende la scelta del tennista italiano (8 aprile 2026) ... ilsussidiario.net

I magnifici tre TIAM CEST COURT RAINIER NIAN ZIZOU BERGS ALEXANDER ZVEREV (3) THU APRIL THU9APRILIMONTE-CARLO MONTE- MONTE-CARLO M CARLOS ALCARAZ (1) TOMAS MARTIN ETCHEVERRY TOMAS MACHAC JANNIK SI - facebook.com facebook

Rimonta CLA MO RO SA di Zverev Sascha va sotto 2-5 nel terzo set ma infila 5 giochi consecutivi e si salva nella giornata degli upset a Monte-Carlo Affronterà Zizou Bergs nel terzo turno @BMWItalia x.com