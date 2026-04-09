Zappacosta carica l’Atalanta | Ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti su un mio possibile futuro da allenatore vi dico questo
Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, ha commentato il percorso della squadra in vista delle ultime partite di campionato. Durante un’intervista, ha affermato che il team si è guadagnato l’opportunità di vivere queste notti importanti. Ha anche parlato di un possibile futuro da allenatore, condividendo i propri pensieri su questa ipotesi. Le sue parole sono state riportate da L’Eco di Bergamo.
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Atalanta, Zappacosta: Rincorsa pazzesca in campionato, ora continuiamo a surfare l'ondaDavide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha concesso una lunga intervista a L'Eco di Bergamo facendo il punto sulla stagione della squadra. tuttomercatoweb.com
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