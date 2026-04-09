Zappacosta carica l’Atalanta | Ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti su un mio possibile futuro da allenatore vi dico questo

Da calcionews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, ha commentato il percorso della squadra in vista delle ultime partite di campionato. Durante un’intervista, ha affermato che il team si è guadagnato l’opportunità di vivere queste notti importanti. Ha anche parlato di un possibile futuro da allenatore, condividendo i propri pensieri su questa ipotesi. Le sue parole sono state riportate da L’Eco di Bergamo.

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© Calcionews24.com - Zappacosta carica l’Atalanta: «Ci siamo guadagnati l’opportunità di vivere queste notti, su un mio possibile futuro da allenatore vi dico questo»

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