Yoo Jae Suk si conferma in cima alla lista delle classifiche di reputazione del marchio per il mese di aprile, mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore dell’intrattenimento coreano. La sua presenza continua a essere riconosciuta attraverso i risultati delle analisi pubblicate, che mostrano la sua costante popolarità tra il pubblico. Nessun altro nome si avvicina al suo punteggio in questa classifica mensile.

Yoo Jae Suk domina ancora una volta la scena dell’intrattenimento coreano, posizionandosi al primo posto nelle ultime classifiche di reputazione del marchio pubblicate per il mese di aprile. Il Korean Business Research Institute ha elaborato questi dati analizzando un campione di 50 personalità dello spettacolo. Il processo di selezione si è basato su quattro pilastri fondamentali: l’interazione del pubblico, la copertura mediatica, il coinvolgimento dei consumatori e la percezione all’interno delle community online. L’analisi è stata condotta attraverso l’utilizzo di big data raccolti in un arco temporale preciso, che va dal 4 marzo al 4 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yoo Jae Suk imbattibile: domina la reputazione brand di aprile

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