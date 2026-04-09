Yangel Herrera inizia un nuovo conto alla rovescia

Yangel Herrera ha avviato un nuovo conto alla rovescia, secondo quanto riportato recentemente dalla stampa spagnola. La notizia è stata pubblicata su Marca, quotidiano noto nel settore sportivo, e riguarda un aggiornamento sulla sua carriera o sui suoi impegni futuri. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura di questo conto alla rovescia o sulle implicazioni che potrebbe avere per il giocatore.

2026-04-09 18:30:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: E angel Herrera ha iniziato a correre oggi sull’erba della Zubieta, non ha certo fretta di ricomparire al più presto più di tre settimane dopo l’ultimo infortunio muscolare dopo aver subito ricadute nei recuperi dei due precedenti, ma anche con il desiderio di poter partecipare prima della fine della sua prima stagione con la Real Sociedad e aiutare qualcosa per l’obiettivo del campionato visto che nella finale di Coppa non potrà farlo. Yangel non arriva in tempo essere a disposizione di Pellegrino Matarazzo in la finale il 18 aprile a Siviglia a causa dell’infortunio riportato il 15 marzo, quando appena un paio di minuti dopo essere entrato dalla panchina ha dovuto essere sostituito per un problema al soleo sinistro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Lucchese verso il D-day. Inizia il conto alla rovescia Leggi anche: Il Ministero pubblica le discipline della seconda prova e svela il nuovo volto del colloquio orale. Tra conferme e novità introdotte dalla riforma, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per mezzo milione di studenti