Un match tra Cody Rhodes e Randy Orton, previsto per WrestleMania 42, ha attirato molte attenzioni tra gli appassionati di wrestling. Tuttavia, alcuni esperti esprimono dubbi sulla possibilità che questa sfida possa diventare un incontro leggendario, sottolineando che ci sarebbero troppi elementi esterni che potrebbero influenzare lo svolgimento della prova. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le aspettative e le reali condizioni della sfida.

Il match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WrestleMania 42 è uno dei più attesi dell’anno, ma non tutti sono convinti che possa diventare un classico assoluto. A esprimere dubbi è stato Bully Ray, che durante il podcast Busted Open ha ridimensionato le aspettative sul potenziale “GOAT match” tra i due. Bully Ray: “Un grande match deve essere uno contro uno”. Secondo Bully Ray, la storyline che sta accompagnando la rivalità su WWE SmackDown rischia di compromettere la qualità del match. Il motivo? La presenza di troppi elementi esterni. “Un grande match di wrestling deve essere uno contro uno, senza interferenze.” Negli ultimi episodi, infatti, la rivalità ha visto il coinvolgimento di diverse figure esterne. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bully Ray frena su Rhodes vs Orton, “troppi elementi esterni per un match leggendario”

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