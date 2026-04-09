Negli alimenti a basso costo, i wurstel industriali contengono spesso carne separata meccanicamente, un ingrediente molto diffuso. Questa carne, estratta tramite un processo che sfrutta la forza meccanica, rappresenta una componente importante nella produzione di alimenti di massa. La presenza di questo tipo di carne è una caratteristica comune in molti prodotti alimentari di largo consumo, spesso senza che i consumatori siano pienamente consapevoli della sua presenza.

La carne separata meccanicamente è un ingrediente fondamentale in molti prodotti alimentari economici. Costa pochissimo, nasce da scarti e si trasforma in componente invisibile di würstel, nugget, cotolette e piatti pronti. Ma cos’è esattamente e come viene prodotta? La maggior parte dei würstel non è fatta con la carne tradizionale che conosciamo. Si tratta di una poltiglia rosa ottenuta lavorando le carcasse di pollo rimaste dopo la rimozione dei tagli principali. Questa materia prima, di scarsissimo valore commerciale, viene trasformata dall’industria in würstel e utilizzata anche per nugget, cordon bleu, hamburger di pollo, polpette e piatti pronti surgelati. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Würstel industriali: la carne vera è un optional

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