World Cup il Settebello piega anche la Grecia

Gli azzurri di pallanuoto hanno bissato la vittoria contro la Grecia ad Alessandropoli, con un risultato di 16-14, consolidando la qualificazione alle finali di luglio. La partita si è svolta in un ambiente teso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo, ma a prevalere sono stati gli italiani. La sfida si è conclusa con gli azzurri che hanno mantenuto la testa fino alla fine, confermando il loro stato di forma.

Non è una rivincita che cambia la storia recente, ma è una bella soddisfazione. Dopo i successi sulla Spagna (12-10), sugli Stati Uniti (15-8) e sulla Croazia (13-11), il Settebello batte la Grecia a domicilio: ad Alessandropoli, nella prima giornata della seconda fase di World Cup, con la qualificazione alla Final Eight già conquistata, gli azzurri si impongono 16-14 e confermano quanto di buono stanno facendo vedere da lunedì. La squadra di Vlachos, imbottita di tiratori formidabili, ci aveva messo sotto sia ai Mondiali di Singapore 2025 (due volte) sia nella finale per il bronzo all'Europeo di Belgrado, tre mesi fa. "Al di là del risultato - spiega il ct Sandro Campagna - è stato un passo avanti nel processo di crescita di questo giovane gruppo, nonostante errori e disattenzioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, il Settebello piega anche la Grecia L’Italia continua a vincere in World Cup! Il Settebello liquida anche la Grecia in rimontaSi apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di... Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e SpagnaUltima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Temi più discussi: World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; World Cup, Settebello senza Condemi: i convocati; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal; Pallanuoto, l'Italia si qualifica alle finali di World Cup. World Cup, il Settebello piega anche la GreciaAd Alessandropoli, dopo aver già conquistato il pass per le finali di luglio, gli azzurri vincono 16-14 contro la bestia nera recente. Campagna: Un altro passo avanti ... gazzetta.it Pallanuoto, World Cup: il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di SydneyPercorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici. Iocchi Gratta trascina con una tripletta. Il CT Ca ... sportface.it L’ULTIMO ATTO: LA WORLD CUP DI OSIJEK IN DIRETTA SU SPORTFACE Il sipario sta per calare sul circuito di Coppa del Mondo 2026. In Croazia, la ginnastica artistica internazionale celebra la sua tappa conclusiva: l’ultima occasione per testare la f - facebook.com facebook Sofia Raffaeli è BRONZO al cerchio alla World Cup di Sofia! #italgym #WCSofia x.com