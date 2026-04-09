world cup 2026 prima tappa in pista sasso e ambrosino

Con l’arrivo della primavera si apre la stagione 2026 del pattinaggio artistico a rotelle, che vede protagonista la prima tappa della Coppa del Mondo. In pista si distinguono due atleti italiani, Sasso e Ambrosino, impegnati nelle competizioni di questa fase iniziale. La manifestazione si svolge in una località europea, con numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi. Gli atleti si sfidano nelle diverse discipline previste dal regolamento ufficiale.

Con l’arrivo della primavera Vivo la stagione 2026 Del pattinaggio Artistico a rotelle, iniziando a livello nazionale con i campionati regionali, che sfoceranno poi nel campionato italiano in programma a Rimini dal 23 giugno all’11 luglio, tre mesi prima dei World Skate Games, quest’anno previsti dal 2 al 18 ottobre ad Asuncion, Paraguay. A livello internazionale si parte con la prima tappa della Artistic International World Cup 2026, la manifestazione voluta dalla Federazione Internazionale, articolata su più tappe, che ha preso il posto della vecchia Coppa del mondo: si parte da lunedì a Buenos Aires (Argentina), fino 19 al Parque Olimpico de la Juventud, con la prima tappa di qualificazione a cui parteciperanno due atlete modenesi, la pluricampionessa Mondiale Roberta Sasso della Invicta Skate Modena nella Solo Dance cat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook

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