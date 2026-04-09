L’amministrazione comunale ha annunciato i dettagli della seconda edizione di Works, il festival dedicato al mondo del lavoro previsto a Vittorio Veneto dal 30 aprile al 10 maggio 2026. L’evento si concentrerà su tematiche di scienza, arte e fumetti, coinvolgendo diverse attività e iniziative nel centro cittadino. La manifestazione si svolgerà nel periodo di dieci giorni e coinvolgerà vari spazi pubblici e culturali della zona.

L’amministrazione di Vittorio Veneto ha svelato ieri, 8 aprile, i dettagli della seconda edizione di Works, il festival dedicato al mondo del lavoro che animerà la città dal 30 aprile al 10 maggio 2026. L’iniziativa, che si snoderà tra l’Aula Magna dell’ISS Città della Vittoria, la Sala Convegni della Biblioteca Civica, il Palafenderl e il Teatro Comunale Lorenzo Da Ponte, propone un percorso multidisciplinare che intreccia economia, sociologia, letteratura e diverse forme d’arte, tra cui musica, teatro, fumetto e artigianato. Un dialogo tra scienza, cultura e impegno sociale. Il programma di quest’anno punta su ospiti di alto profilo per stimolare una riflessione profonda sul presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Works 2026: tra scienza, arte e fumetti, il festival del lavoro

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