Recentemente, è stato reso noto che alcuni utenti di Windows 10 e Windows 11 riscontrano uno sfasamento tra l’orario visualizzato sulla schermata di blocco e quello reale. Microsoft ha fornito spiegazioni tecniche sul motivo di questa discrepanza, specificando che in alcune circostanze l’orario mostrato può essere leggermente diverso rispetto a quello aggiornato in tempo reale. La questione riguarda principalmente le impostazioni di sistema e la sincronizzazione dell’orologio.

Microsoft ha recentemente fornito spiegazioni tecniche riguardo a una discrepanza temporale che interessa gli utenti di Windows 10 e Windows 11, confermando che l’orario visualizzato in alcune schermate di sistema può presentare un ritardo rispetto al tempo reale. Il fenomeno, che riguarda specificamente la Secure Lock Screen, non è classificato dall’azienda come un errore software da risolvere, ma come un comportamento strutturale del sistema operativo. La questione emerge quando l’utente si trova di fronte alle interfacce che appaiono durante il riavvio del computer, l’accesso iniziale o tramite la combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc. In questi momenti, l’orologio digitale può mostrare un minuto precedente rispetto all’ora effettiva con uno scarto che arriva fino a 30 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows, orologio sfasato sulla schermata di blocco: la spiegazione

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