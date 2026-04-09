WhatsApp arriva su Apple CarPlay | ora l' uso è più comodo e sicuro

WhatsApp è ora accessibile su Apple CarPlay, permettendo agli utenti di utilizzare l'app di messaggistica direttamente dal display dell'auto. La novità consente di inviare e ricevere messaggi, ascoltare le conversazioni e rispondere ai messaggi vocali senza dover prendere lo smartphone. La disponibilità di questa funzione si applica ai veicoli compatibili con Apple CarPlay, offrendo un modo più pratico e sicuro per gestire le comunicazioni durante la guida.

L'app di messaggistica più usata al mondo finalmente è disponibile sui sistemi Apple CarPlay: ecco cosa cambia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WhatsApp arriva su Apple CarPlay: ora l'uso è più comodo e sicuro WhatsApp arriva su CarPlay, la novità che può cambiare come scrivi mentre guidiWhatsApp sta preparando una novità importante per chi utilizza l’app mentre è in auto: una vera integrazione con CarPlay che potrebbe cambiare il... WhatsApp: nuovi membri al sicuro, ora arriva la “cronologia” neiWhatsApp si rinnova: arriva la “cronologia condivisa” per facilitare l’ingresso nei gruppi. WhatsApp Is Coming to CarPlay: Messaging in Your Car Just Got Easier Temi più discussi: WhatsApp arriva su CarPlay: al via i test ufficiali con interfaccia ottimizzata; WhatsApp su Carplay, arriva l'app con chat, chiamate e comandi vocali via Siri; WhatsApp su Apple CarPlay: arriva la nuova interfaccia per gestire tutto; WhatsApp su Carplay: come funzionerà l’app nativa e come semplificherà la vita. WhatsApp su Apple CarPlay: arriva la nuova interfaccia per gestire tuttoWhatsApp arriva su Apple CarPlay con un’app dedicata: chat recenti, chiamate e preferiti direttamente dal cruscotto, con crittografia end?to?end. smartworld.it WhatsApp arriva su CarPlay: tutto quello che devi sapereDopo mesi di attesa, WhatsApp fa il suo ingresso vero dentro Apple CarPlay. Non è più solo una questione di comandi vocali: con l’ultimo aggiornamento, l’app introduce un’interfaccia dedicata che ... telefonino.net Mini Cooper | Upgrade Apple CarPlay e Android Auto Su questa Mini Cooper One abbiamo installato il modulo aggiuntivo ENG-Custom, per integrare Apple CarPlay e Android Auto mantenendo estetica e funzionalità originali del sistema di infotainment. Un u - facebook.com facebook Cinquant'anni di Apple: da CarPlay alla sua auto (mai nata) #apple #carplay x.com