West Bromwich-Millwall venerdì 10 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al The Hawthorns

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra West Bromwich e Millwall allo stadio “The Hawthorns”. L’incontro si inserisce in un campionato di seconda divisione, con le due squadre che arrivano con un andamento alterno: il West Bromwich ha ottenuto quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei partite sotto la guida di James Morrison. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già stati annunciati.

Con quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei giornate sotto la guida di James Morrison, dopo il licenziamento di Eric Ramsay, il West Bromwich si è tirato fuori dalla zona retrocessione propriamente detta ma il lavoro dello scozzese non è ancora finito perché il terzultimo posto in classifica è solo a -4. Il Millwall. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “The Hawthorns” West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiCon quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei giornate sotto la guida di James Morrison, dopo il licenziamento di Eric Ramsay, il West Bromwich... Derby-West Bromwich (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLa lotta per un posto nei playoff, che riguarda il Derby County, incrocia quella per evitare la retrocessione nella quale è precipitato il West... Argomenti più discussi: West Bromwich Albion v Millwall: promotion push meets survival fight; West Bromwich Albion vs Millwall Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 10-04-2026; PREVIEW | West Bromwich vs Millwall - team news, lineups, predictions; Tabellino partita Oxford United vs Millwall. Millwall 2-1 West Brom - ReportReturning defender Kyle Bartley was shown a late red card as troubled Albion were condemned to a last-minute defeat at Millwall. Sign Up for daily West Brom news and updates direct to your inbox every ... expressandstar.com West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/FbiX4Dg #scommesse #pronostici x.com EN DIRECT 44' Lecce 0 - 1 Atalanta 56' Almere City 1 - 1 Den Bosch FT Club Brugge 4 - 2 Anderlecht FT Portsmouth 2 - 2 Oxford Utd 87' Millwall 1 - 2 Norwich 85' Grasshoppers 0 - 3 Sion 86' Vejle 0 - 1 Randers 45' B - facebook.com facebook