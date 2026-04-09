Washington un tribunale ha giudicato legittime le limitazioni del governo contro Anthropic

Un tribunale di Washington ha confermato che le restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa a una società di intelligenza artificiale sono legittime. Mercoledì, la Corte d’Appello del distretto di Columbia ha respinto la richiesta di Anthropic di sospendere tali limitazioni. La decisione riguarda le restrizioni applicate dal governo alle attività della società nel settore dell’intelligenza artificiale. La vicenda si inserisce nel contesto delle regolamentazioni statunitensi su tecnologie avanzate.

Mercoledì, una Corte d’Appello del distretto di Columbia, in cui si trova Washington, ha respinto la richiesta di Anthropic di bloccare le limitazioni imposte dal Dipartimento della Difesa statunitense alla società di intelligenza artificiale. Alla fine di febbraio, l’amministrazione Trump ha ordinato a tutte le agenzie governative federali di non utilizzare più i suoi prodotti, indicando l’azienda come un possibile rischio per la sicurezza nazionale. È scontro aperto tra Anthropic e governo USA. Anthropic, a sua volta, ha intentanto una causa contro la designazione, sia in California che a Washington, accusando Donald Trump di voler colpirla per motivi ideologici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Washington, un tribunale ha giudicato legittime le limitazioni del governo contro Anthropic Anthropic porte il governo USA in tribunale per proteggere la propria AIL’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, guidata da Dario Amodei, ha trasformato le parole in azione, portando il governo degli Stati Uniti... L’Intelligenza artificiale va in “guerra”, scontro tra Anthropic e Pentagono: la startup porta il governo in tribunaleIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Temi più discussi: Un tribunale di Washington ha giudicato legittime le limitazioni del governo statunitense contro Anthropic; Usa, ius soli alla sbarra: il dominio interno e quello del mondo; Lavori in corso Trump dovrà ottenere il via libera del Congresso per costruire una sala da ballo alla Casa Bianca; I democratici portano Trump in tribunale sul voto per corrispondenza. Washington, un tribunale ha giudicato legittime le limitazioni del governo contro AnthropicMercoledì, una Corte d’Appello del distretto di Columbia, in cui si trova Washington, ha ... msn.com Un tribunale di Washington ha giudicato legittime le limitazioni del governo statunitense contro AnthropicMercoledì una corte d’appello del distretto di Columbia, il territorio in cui si trova Washington, ha respinto la richiesta della società di intelligenza artificiale Anthropic di bloccare le limitazio ... ilpost.it Dalle tensioni con Washington al rifiuto di piegare fede a strategia, il pontefice riafferma autonomia morale globale, denuncia uso politico della religione e rilancia centralità della pace - facebook.com facebook Un tribunale di Washington ha giudicato legittime le limitazioni del governo statunitense contro Anthropic x.com