Wall Street avanza con i negoziati Dj +0,62% Nasdaq +0,85%
Wall Street registra oggi un progresso, con il Dow Jones che sale dello 0,62% e il Nasdaq dello 0,85%. La borsa statunitense beneficia delle notizie sui negoziati in corso, mentre Israele annuncia l'intenzione di avviare colloqui diretti con il Libano nel più breve tempo possibile. L’indice Dow Jones si attesta a circa 48.000 punti.
Wall Street avanza con Israele che punta al più presto a negoziati diretti con il Libano. Il Dow Jones sale dello 0,62% a 48.203,17 punti, il Nasdaq avanza dello 0,85% a 22.826,07 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,66% a 6.827,60 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Wall Street apre in netto calo, DJ 1,77%, Nasdaq 1,85%
Leggi anche: Borsa: Wall Street apre mista, Dj -0,60% e Nasdaq +0,54%
Argomenti più discussi: Wall Street avanza con i negoziati, Dj +0,62%, Nasdaq +0,85%; Wall Street corre con ipotesi sull'Iran, Dj +1,26%, Nasdaq +2,16%; Wall Street contrastata, Asia corre all’avvio dopo l'intesa Usa-Iran; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rialzo, Nasdaq +2,8%. I mercati credono alla tregua Usa-Iran.
Wall Street avanza con i negoziati, Dj +0,62%, Nasdaq +0,85%Wall Street avanza con Israele che punta al più presto a negoziati diretti con il Libano. Il Dow Jones sale dello 0,62% a 48.203,17 punti, il Nasdaq avanza dello 0,85% a 22.826,07 punti mentre lo S&P ... ansa.it
Wall Street Italia - facebook.com facebook
Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti. Milano apre in calo dello 0,13%, pesante Diasorin. L'Asia negativa con Hormuz chiuso, Europa attesa in calo. Anche i future su Wall Street sono in rosso. #ANSA x.com