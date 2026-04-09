Voltino di Pegli bus 189 e parcheggi eliminati | polemiche e ultime novità

Dopo la riapertura del voltino di via Diciotto Fanciulli a Pegli, sono stati rimosso i parcheggi e il bus 189 non transita più in quella zona. Contestualmente, è stato installato un'impalcatura per permettere i lavori di restauro conservativo. La direzione comunale Regolazione ha emesso le autorizzazioni necessarie per questi interventi, che hanno suscitato polemiche tra i residenti e gli utenti del trasporto pubblico.

"Subito dopo la messa in sicurezza e la riapertura del ‘voltino’ di via Diciotto Fanciulli al traffico privato, contestualmente al montaggio dell’impalcatura per consentire l’avvio degli interventi di restauro conservativo, la direzione comunale Regolazione ha provveduto all’emissione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Voltino di Pegli, strada riaperta al trafficoÈ stato riaperto il voltino in via Diciotto Fanciulli, nel quartiere genovese di Pegli, e da oggi - venerdì 3 aprile - è possibile il transito... Chiude via XXV Luglio, cambia la viabilità intorno: parcheggi, Ztl e bus, tutte le novitàLECCE - Dopo una lunga e caotica convivenza tra lavori in corso e traffico, via XXV Luglio sarà completamente interdetta al transito, nel tratto... Temi più discussi: Voltino di Pegli, strada riaperta al traffico; Pegli, il voltino di via Beato Martino sarà riaperto entro Pasqua. Ma solo al transito dei mezzi privati; Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: riapertura entro 48 ore; Pegli, dopo un mese riapre il ‘Voltino’ di via Diciotto Fanciulli. Lavori per un importo di oltre seicentomila euro. Pegli, dopo un mese riapre il ‘Voltino’ di via Diciotto Fanciulli. Lavori per un importo di oltre seicentomila euroLa prossima settimana sarà spostato in via Pavia il capolinea del bus 189. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante: L’obiettivo è avere un restauro definitivo. Facciamo qualcosa di più della ... lavocedigenova.it Riapre il voltino a Pegli. Ferrante: Speriamo di poter iniziare i lavori prima di PasquaI ponteggi installati nella volta permetteranno non solo l’inizio dei lavori ma anche il passaggio dei veicoli ... primocanale.it Pegli, dopo un mese riapre il 'Voltino' di via Diciotto Fanciulli. Lavori per un ... - Lavocedigenova.it La prossima settimana sarà spostato in via Pavia il capolinea del bus 189. L'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante: "L'obiettivo è avere ... Fonte: https:// - facebook.com facebook