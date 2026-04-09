Il Gruppo Volkswagen ha comunicato ufficialmente che il motore 1.0 TSI a tre cilindri continuerà a essere utilizzato nei modelli di segmento B, smentendo le voci di una possibile uscita di scena. La decisione arriva in seguito a preoccupazioni riguardanti la compatibilità del motore con le future normative Euro 7. La conferma è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del costruttore, senza indicare ulteriori dettagli sui tempi o sulle modifiche tecniche.

Il Gruppo Volkswagen ha ufficialmente ribaltato le previsioni sulla sopravvivenza del motore 1.0 TSI a tre cilindri, confermando la sua presenza nei modelli di segmento B nonostante i precedenti timori sulla sua obsolescenza. La decisione, comunicata da Stefan Voswinkel, responsabile della comunicazione di prodotto per il marchio, stabilisce che l’unità rimarrà operativa su vetture come Polo, Fabia e Ibiza, trovando un nuovo equilibrio tra le nuove direttive europee. La strategia di adattamento alle normative Euro 7. Le linee guida iniziali riguardanti il regolamento EU7 avevano spinto il colosso tedesco verso una sospensione dello sviluppo per questa specifica motorizzazione a tre cilindri, a causa dei requisiti estremamente severi previsti dalle bozze originali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volkswagen: il motore 1.0 TSI non muore, salvo l’imprevisto Euro 7

Leggi anche: Motori infiniti: Volkswagen 2.0 Tsi, una lunga storia d’amore

Donna muore mentre partorisce a Pinerolo: salvo il neonato, accertamenti sulla "complicanza clinica"A Pinerolo, una donna di 30 anni residente in città è morta mentre partoriva all’ospedale Agnelli.

Temi più discussi: Volkswagen non abbandona i motori a tre cilindri; Dalla BMW Serie 1 alla Volkswagen Golf: auto impensabili con un motore 3 cilindri; La Volkswagen dirà presto addio ai tre cilindri; Volkswagen rettifica, il motore 1.0 TSI va avanti: lunga vita al 3 cilindri.

Volkswagen rettifica, il motore 1.0 TSI va avanti: lunga vita al 3 cilindriAddio smentito: il 1.0 TSI resta nel cuore delle subcompatte del Gruppo Volkswagen, confermando la sua presenza su Polo, Fabia e Ibiza ... msn.com

Volkswagen non abbandona i motori a tre cilindriNel frattempo, la strategia del Gruppo si è già evoluta. Nei segmenti superiori, infatti, il tre cilindri è stato progressivamente eliminato. Modelli come Golf, Skoda Octavia, Seat Leon e Audi A3 ... it.motor1.com

| Cupra Raval Se pensate che le auto elettriche siano tutte uguali, la Cupra Raval è pronta a smentirvi. Anche se ha ben tre gemelle (Volkswagen ID Polo, ID Cross, Skoda Epiq), tutte compatte e nate sulla medesima piattaforma, la MEB+ con layout a trazione - facebook.com facebook

Volkswagen rettifica, il motore 1.0 TSI va avanti: lunga vita al 3 cilindri x.com