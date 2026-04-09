Nella corsa finale per la qualificazione in Champions League, quattro squadre si contendono un solo posto, mentre una entrerà nell’Europa che conta e garantirà entrate importanti. La Juventus si trova in bilico, con il Como considerato il grande favorito per ottenere il passaggio diretto alla massima competizione continentale. Le altre squadre, invece, rischiano di dover accontentarsi o di restare fuori dalle coppe europee.

Corrono in quattro per un solo posto, nel senso che una entrerà nell’Europa che conta e che garantisce di tenere in equilibrio i conti economici mentre le altre dovranno accontentarsi dell’Europa (League) di ripiego o addirittura resteranno fuori da tutto. A 630 minuti dalla fine del campionato, la volata per acciuffare il pass che porta alla Champions League è la cosa più interessante che resta alla Serie A, pur non essendosi ancora definitivamente chiusa la corsa allo scudetto con il Napoli che sogna il ribaltone sull’Inter. In lizza quattro squadre racchiuse in cinque punti: dai 58 del Como ai 53 dell’Atalanta, passando per Juventus (57) e Roma (54). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Volata Champions League, chi vince? Juventus a rischio, il Como è il grande favorito

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La volata Champions delle ultime 8 giornate di Serie A 8 partite, 6 squadre e 3 posti per la qualificazione alla prossima Champions League. Tra big match e scontri da non sottovalutare, tutto può ancora succedere. #Juventus #JMania #SerieA #Champi - facebook.com facebook

Finale di stagione, si parte: inizia la corsa ai posti in Champions e in Europa League, con quattro squadre per tre posti a disposizione. x.com