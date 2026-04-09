Vivicittà 2026 Bari corre a piedi | il 12 aprile scattano i divieti per le auto

Il 12 aprile a Bari prenderà il via Vivicittà 2026, una tradizionale manifestazione podistica. La città si prepara a partecipare con i cittadini che sceglieranno di muoversi a piedi lungo i percorsi previsti, coinvolgendo diversi quartieri. In occasione dell’evento, saranno istituiti divieti di circolazione per le auto nella giornata di domenica. L’evento si svolge ogni anno, attirando numerosi partecipanti di tutte le età.

La città si prepara a indossare le scarpe da ginnastica. Domenica 12 aprile torna l’appuntamento con Vivicittà 2026, la storica manifestazione podistica che attraverserà i quartieri di Bari sui due percorsi cittadini individuati per questa edizione. Per consentire lo svolgimento della gara in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Oggi il sostegno del @CorSport a Vivicittà con questa inserzione che lancia la conferenza stampa nazionale di domani a Roma e la manifestazione podistica che si terrà domenica 12 aprile x.com