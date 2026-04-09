Vivere a Gaza | incontro con Marwan e Mohammad Naeem a Spoltore
Venerdì 10 aprile alle ore 18.30, la biblioteca comunale "Piero Angela" di Spoltore ospiterà l'evento "Vivere a Gaza", promosso dall'associazione Deposito dei segni ets.Sarà un'occasione importante l’incontro con Marwan e Mohammad Naeem da Gaza City, che daranno testimonianza sulle drammatiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio BorsellinoLa sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio...
Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: “Israele vuole uccidere la speranza”Fadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri...
Si parla di: Vivere a Gaza, la testimonianza a Spoltore; Spoltore ospita l’evento Vivere a Gaza con testimonianze toccanti e raccolta fondi.
Vivere a Gaza: incontro con Marwan e Mohammad Naeem a SpoltoreVenerdì 10 aprile alle ore 18.30, la biblioteca comunale Piero Angela di Spoltore ospiterà l'evento Vivere a Gaza, promosso dall'associazione Deposito dei segni ets. ilpescara.it