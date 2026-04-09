Vittimismo risatine liceali e millanterie | cosa ha detto Giorgia Meloni in Parlamento

In Parlamento, una politica ha parlato di vittimismo, risatine tra studenti e affermazioni non verificate. La discussione si è concentrata su alcuni comportamenti e dichiarazioni recenti, senza approfondimenti sulle motivazioni alla base delle affermazioni. Il podcast di Fanpage.it, disponibile ogni giorno alle 18.00, riporta le principali notizie del giorno, offrendo aggiornamenti in modo diretto e senza commenti.

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