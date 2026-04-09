Vitinha aspetta 20 minuti per regalare la maglia al giovane Trey Nyoni | un gesto da campione

Dopo la partita tra PSG e Liverpool, Vitinha ha aspettato circa 20 minuti sul campo per consegnare la sua maglia a Trey Nyoni, un giovane tifoso. Il centrocampista portoghese ha mantenuto la promessa fatta al ragazzo, rimanendo sul campo per consegnargli l’oggetto richiesto. L’episodio si è verificato al termine del match, dimostrando un gesto di rispetto e cortesia nei confronti del giovane tifoso.