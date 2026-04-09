Vitinha aspetta 20 minuti per regalare la maglia al giovane Trey Nyoni | un gesto da campione
Dopo la partita tra PSG e Liverpool, Vitinha ha aspettato circa 20 minuti sul campo per consegnare la sua maglia a Trey Nyoni, un giovane tifoso. Il centrocampista portoghese ha mantenuto la promessa fatta al ragazzo, rimanendo sul campo per consegnargli l’oggetto richiesto. L’episodio si è verificato al termine del match, dimostrando un gesto di rispetto e cortesia nei confronti del giovane tifoso.
Dopo la vittoria del PSG sul Liverpool, Vitinha diventa protagonista di un gesto di grande sportività: il portoghese resta a bordo campo per mantenere la parola data a Trey Nyoni che gli aveva chiesto la maglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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