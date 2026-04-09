Vitellini sbranati nella notte | branco di lupi o cani rabbiosi?

Durante la notte, due vitellini da latte sono stati attaccati e uccisi in due episodi distinti. Le aggressioni si sono verificate in momenti diversi, con un intervallo di tempo tra le due. Le autorità stanno indagando sulla natura degli animali coinvolti, che potrebbero essere lupi o cani randagi diventati selvatici. Non sono stati ancora individuati i responsabili di questi attacchi.

Una coppia di vitellini da latte è stata sbranata in due distinte aggressioni, sempre di notte e una dopo l'altra, a opera di canidi aggressivi, forse lupi oppure dei cani randagi ormai inselvatichiti. Tutto è successo in un allevamento di Pontegatello, frazione di Azzano Mella: il proprietario. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Perché i lupi vivono in branco: quanto è importante la socialità e che ruolo ha nella vita dei lupiI lupi sono predatori sociali e vivono in branco, l'unità familiare di solito composta da una coppia riproduttiva e dai loro figli di una o più... Carcasse a Poggio Imperiale: "Sono di caprioli sbranati, sembra essere opera di lupi"Due carcasse di animali rinvenute a Poggibonsi nella zona del Cassero di Poggio Imperiale. Argomenti più discussi: ? Vitellini sbranati nella notte: branco di lupi o cani rabbiosi? - BresciaToday; Azzano Mella, due vitelli sbranati in stalla: spunta l’ombra dei lupi; Cane sbranato dai lupi nell’azienda Morelli a Tornano di Mercato Saraceno: l’allarme di Coldiretti; Allarme lupi in collina, Coldiretti: Sbranato un cane da pascolo, la situazione ha superato ogni soglia di equilibrio. Due vitelli sbranati nella stalla: ad Azzano Mella si indaga sui lupiSopralluogo della Polizia provinciale in una stalla di Pontegatello: eseguiti tamponi biologici per chiarire l’origine dell’attacco ... giornaledibrescia.it