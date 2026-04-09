Vita da Terp istruzioni per l’uso | cosa è e come fare un PTR

Quando spiego che sono un Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica che lavora in una comunità, la prima domanda che mi viene posta riguarda le attività svolte. La conversazione spesso si concentra su cosa si fa quotidianamente e come si aiutano le persone che vivono in queste strutture. In risposta, spiego i passaggi e le procedure che seguo, come ad esempio la preparazione e l’utilizzo di un PTR, un documento fondamentale nel settore.

Quando racconto a qualcuno che sono un Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica e lavoro in una comunità, la prima domanda che mi viene fatta è suppergiù: “Bello! E quindi cosa fate?”. La risposta a questo quesito non è facile, e nemmeno veloce, e per non annoiare eccessivamente l’interlocutore di solito rispondo un generico: “mah, sai facciamo progetti terapeutici personalizzati”. Ma cosa vuol dire esattamente “ fare un progetto ” con l’ospite? Ne parliamo proprio in questo articolo, dedicato al Progetto Terapeutico Personalizzato, in breve PTR. Come Terp, ritengo lo strumento del PTR importantissimo, perché crea rete e comunicazione fra tutte le parti coinvolte nel processo di cura, senza etichette o distinzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Vita di coppia: istruzioni per l'uso”: il nuovo servizio per affrontare con consapevolezza questo percorsoGli incontri prenderanno il via mercoledì 15 aprile e si terranno ogni mercoledì fino al 27 maggio 2026, dalle 18.

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