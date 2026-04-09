Una donna è stata aggredita mentre si trovava con il suo neonato di nove giorni. L’incidente si è verificato in una località dell’isola, dove i carabinieri sono intervenuti. La donna ha riportato danni e ha avuto la possibilità di mettere in salvo il bambino. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla natura dell’episodio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tragico episodio avvenuto a Ischia ha portato alla luce una situazione drammatica di violenza domestica. Una giovane donna di 23 anni, mentre tiene in braccio il suo neonato di appena nove giorni, è stata aggredita dal compagno 25enne in preda ai fumi dell’alcol. In un momento di disperazione, la donna decide di cercare aiuto nonostante le costanti violenze subite in precedenza. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio, quando l’uomo, in stato di ebbrezza, ha iniziato una scenata di gelosia che rapidamente si è trasformata in violenza fisica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Violenza inaccettabile: mamma aggredita mentre tiene in braccio il neonato di appena 9 giorni.

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