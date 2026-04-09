Violenza e degrado a Oggiono | lavorare seriamente sulla sicurezza

Recenti episodi di violenza e degrado alla stazione di Oggiono rivelano una situazione che si protrae da diverso tempo. Questi incidenti non sono isolati e continuano a coinvolgere aree pubbliche della cittadina. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno annunciato interventi per migliorare le condizioni di sicurezza. La questione riguarda principalmente la presenza di comportamenti antisociali e problemi di gestione delle aree urbane.

Gli eventi accaduti recentemente alla stazione di Oggiono non rappresentano un caso isolato, ma l’ultimo segnale evidente di un problema che si trascina da tempo. Da mesi, infatti, cresce tra i cittadini una diffusa percezione di insicurezza che non può più essere ignorata.Il degrado e le sue. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Noceto, torna la paura. Il paese seriamente minacciato da frane, degrado e incuriaA Noceto non è cambiato nulla e i problemi sono gli stessi di quest’estate, quando i residenti erano andati in consiglio comunale per lamentare i...

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Violenza e degrado a Oggiono: lavorare seriamente sulla sicurezzaForza Italia: Le persone escono meno, le attività commerciali si svuotano, le strade si popolano di situazioni di marginalità e così s'innesca un declino progressivo ... leccotoday.it

NanoTV. . #Ischia- picchia e morde la compagna al volto 25enne arrestato per violenza domestica Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Il vocabolario della violenza Ne ho scritto per @LaStampa di oggi x.com