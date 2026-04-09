Violenza e armi tra i minori il prefetto ai genitori | Attenzione a sonno e cellulari
A Lecce si registrano un aumento delle denunce legate a episodi di violenza e uso di armi tra i minori. L’età dei coinvolti si riduce e le aggressioni si verificano con maggiore frequenza anche all’interno delle scuole. Il prefetto ha rivolto un appello ai genitori, invitandoli a prestare attenzione alle abitudini dei figli, in particolare al sonno e all’uso dei cellulari.
LECCE – Crescono le denunce, si abbassa l’età dei coinvolti e la violenza entra sempre più spesso nelle scuole. Quando si parla di disagio giovanile è oramai sottrarsi alla consapevolezza di trovarsi davanti a un fenomeno così diffuso e ricorrente da essere oramai una questione strutturale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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La zona grigia della violenza: quando i bravi ragazzi diventano sistemaOmicidi notturni, agguati e armi segnalano una criminalità urbana in crescita: in quartieri fragili, baby gang, armi illegali e soggetti insospettabili alimentano la violenza. news.avvocatoandreani.it
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Riconoscere la violenza. Nominarla. Creare strumenti reali per contrastarla. Centri antiviolenza, reti di supporto, progetti di accompagnamento: dietro ogni conquista c’è un percorso costruito nel tempo. Video completo: https://www.youtube.com/watchv=S9Gh - facebook.com facebook
Cose da pazzi. Erano istigati alla violenza jihadista anche in Italia “Miscredenti, vi manderemo all’inferno”. Fermati due immigrati jihadisti x.com