Violenza e armi tra i minori il prefetto ai genitori | Attenzione a sonno e cellulari

A Lecce si registrano un aumento delle denunce legate a episodi di violenza e uso di armi tra i minori. L’età dei coinvolti si riduce e le aggressioni si verificano con maggiore frequenza anche all’interno delle scuole. Il prefetto ha rivolto un appello ai genitori, invitandoli a prestare attenzione alle abitudini dei figli, in particolare al sonno e all’uso dei cellulari.