Violenza di genere ambiente baratto e creatività | pomeriggio di riflessione al Talent garden di Pescara

Sabato 11 aprile, al Talent Garden di Pescara, si svolgerà un pomeriggio dedicato a diverse tematiche sociali e culturali. L'evento inizierà alle ore 15 e si terrà nel parco dell’infanzia di via Tavo. Tra gli argomenti discussi ci saranno la violenza di genere, la tutela ambientale, il baratto, e il valore della fotografia e della creatività. La giornata prevede momenti di riflessione e confronto aperti al pubblico.

Sabato 11 aprile, dalle ore 15, al Talent garden (parco dell’infanzia di via Tavo) di Pescara si terrà uno speciale pomeriggio dedicato alla riflessione su alcune tematiche, quali violenza di genere, tutela dell’ambiente, baratto, valore della fotografia e della creatività.Grazie alla rete di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Violenza di genere, Saverino (PD): “Serve una riflessione profonda e un’azione decisa”“L’arresto dell’uomo che ha accoltellato l’ex moglie in via Villa Glori a Catania è una notizia che non può che essere accolta con grande... Al Talent garden ci sono nuove attività gratuite rivolte ai ragazzi, dalla fotografia terapeutica al teatro digitaleLe iniziative mirano a promuovere creatività, consapevolezza di sé e competenze relazionali attraverso laboratori artistici ed esperienziali A... Temi più discussi: Violenza sulle donne, Cecchettin: Serve cambiare cultura; TechWarriors: il 1 Hackathon sul tema della violenza di genere; Monreale, Una stanza tutta per sè: Carabinieri e Soroptimist contro la violenza sulle donne; Progetti - Quattro volumi per conoscere e valorizzare le Differenze. Violenza di genere, ambiente, baratto e creatività: pomeriggio di riflessione al Talent garden di PescaraSabato 11 aprile, dalle ore 15, al Talent garden (parco dell’infanzia di via Tavo) di Pescara si terrà uno speciale pomeriggio dedicato alla riflessione su alcune tematiche, quali violenza di genere, ... ilpescara.it Violenza di genere: Iss, su 10.000 casi nei Pronto Soccorso europei vittime donne in media di 38 anni, aggredite in casa, di notte, dal partnerHa in media 38 anni, viene aggredita di notte e nel 48% dei casi l’autore è il partner. È il profilo che emerge dall’analisi di oltre 10.000 accessi in Pronto Soccorso per violenza contro le donne, da ... agensir.it ACIREALE – ARRESTI DOMICILIARI PER 70ENNE: ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE E ATTI PERSECUTORI Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arre - facebook.com facebook Quando l'epopea di Trump finirà (e finirà nella violenza, distruzione e sangue)… lasciando dietro di sé solo macerie, è importante ricordare i suoi alleati e complici europei, che sono legati politicamente e ideologicamente ad uno psicopatico criminale. Pochi x.com