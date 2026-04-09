Violenti  Luca ' O Zulù Persico e Caterina Bianco al Cinema Metropolis di Umbertide 

Sabato 11 aprile alle 21.15, il Cinema Metropolis di Umbertide ospiterà l'evento musicale con Luca ‘O Zulù Persico, cantante dei 99 Posse, e Caterina Bianco, produttrice e polistrumentista. I due artisti presenteranno il progetto intitolato Violenti, portando sul palco il loro lavoro. L’appuntamento si svolgerà in un contesto di musica dal vivo, senza altri interventi o interventi esterni previsti.

Sabato 11 aprile, alle 21.15, arrivano al Cinema Metropolis di Umbertide Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, e la producer e polistrumentista Caterina Bianco, con il progetto Violenti. ?Pensato inizialmente per il teatro e legato a doppio filo a Vocazione Rivoluzionaria –. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Spettacolo ‘Vio-lenti’ di Luca O’ Zulù PersicoSi intitola “Vio-lenti” lo spettacol, diventato anche un disco, che Luca ‘O Zulù Persico dei 99 Posse e Caterina Bianco portano al Museo Audiovisivo...

“Mi sono distrutto col crack per uccidere ’O Zulu, ora ho perso 30 chili per mio figlio. Mi sono tatuato ‘terrone di me**a’ ma mia madre pensa che ci sia scritto ‘tesoro di mamma’”: parla Luca PersicoC’è stato un tempo in cui la sua voce era la colonna sonora di un’intera generazione.

Temi più discussi: ’O Zulu, 99 Posse: Dovevo uccidere la mia maschera: l’ho fatto col crack. Mio figlio la salvezza; Mi sono distrutto col crack per uccidere ’O Zulu, ora ho perso 30 chili per mio figlio. Mi sono tatuato 'terrone di me**a' ma mia madre pensa che ci sia scritto 'tesoro di mamma': parla Luca Persico; Umbertide. I Violenti di ‘O Zulù e Caterina Bianco protagonisti al Cinema Metropolis; O’ Zulù e Caterina Bianco in concerto a Savigliano con Violenti.

Violenti, Luca 'O Zulù Persico e Caterina Bianco al Cinema Metropolis di UmbertideSabato 11 aprile, alle 21.15, arrivano al Cinema Metropolis di Umbertide Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, e la producer e polistrumentista Caterina Bianco, con il progetto Violenti. u2 ... perugiatoday.it

Savigliano, alla Crosà Neira il reading-concerto di Luca O' Zulù Persico e Caterina BiancoCUNEO CRONACA - Dopo il passaggio a S. Agostino con Cristina Donà, le Tiny Tower Sessions alzano il tiro (e il volume) e si spostano nell'auditorium della Crosà Neira domenica 12 aprile per ospitare i ... cuneocronaca.it

Sabato 11 aprile il Cinema Metropolis ospita la presentazione di Violenti, il nuovo progetto di Luca ’O Zulù Persico, storica voce dei 99 Posse, insieme alla polistrumentista e compositrice Caterina Bianco. Prevendita circuito Liveticket.it Ingresso unico € 10.00 - facebook.com facebook