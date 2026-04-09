Vintage | caccia all’affare torna per due giorni ad aprile

Da ilpescara.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 12 aprile, il centro fieristico di Pescara ospiterà la nuova edizione di Caccia all’affare, un evento dedicato al vintage. La manifestazione durerà due giorni e si concentrerà sulla vendita di oggetti e articoli di seconda mano. L’evento si rivolge agli appassionati di vintage e mercatini, offrendo l’opportunità di trovare pezzi unici e di seconda mano. La fiera si svolgerà nel centro fieristico della città.

Torna per due giorni – 11 e 12 aprile – al centro fieristico di Pescara la nuova edizione di Caccia all’affare. Sarà un ricco weekend dedicato al vintage e al second hand.Dopo questo evento, i visitatori dovranno attendere fino a ottobre per la ripresa delle attività. L'ingresso sarà, come sempre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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