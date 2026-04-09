Vintage | caccia all’affare torna per due giorni ad aprile

Dal 11 al 12 aprile, il centro fieristico di Pescara ospiterà la nuova edizione di Caccia all’affare, un evento dedicato al vintage. La manifestazione durerà due giorni e si concentrerà sulla vendita di oggetti e articoli di seconda mano. L’evento si rivolge agli appassionati di vintage e mercatini, offrendo l’opportunità di trovare pezzi unici e di seconda mano. La fiera si svolgerà nel centro fieristico della città.

Torna per due giorni – 11 e 12 aprile – al centro fieristico di Pescara la nuova edizione di Caccia all’affare. Sarà un ricco weekend dedicato al vintage e al second hand.Dopo questo evento, i visitatori dovranno attendere fino a ottobre per la ripresa delle attività. L'ingresso sarà, come sempre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Torna caccia all’affare per un weekend all’insegna del vintage e second handSi svolgerà il 7 e 8 marzo la fiera caccia all’affare e offrirà a tutti gli appassionati un’occasione unica di esplorare il mondo del vintage e del... A Perugia arriva Unsane Vintage Kilo: due giorni di vintage al chilo ultra-selezionato negli spazi dell’Hotel GiòI prossimi 14 e 15 febbraio, l’Hotel Giò di Perugia ospita Unsane Vintage Kilo, evento dedicato al vintage al chilo di nuova generazione: due...