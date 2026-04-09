Una donna ha ottenuto una vincita di 500mila euro giocando al Gratta e Vinci, ma subito dopo ha lasciato il biglietto e si è allontanata. Successivamente sono emersi dettagli che indicano si trattasse di un errore, poiché il numero vincente era stato confuso tra il 43 e il 13. La vicenda ha generato tensioni tra i fidanzati, con una presunta lite legata alla questione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presunta vincita e la lite tra i fidanzati. Quella che sembrava una fortuna improvvisa si è trasformata in una storia paradossale da mezzo milione di euro. mai vinti. Tutto è iniziato l’8 marzo a Carsoli, in Abruzzo, quando un uomo ha acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro, regalato alla compagna per la festa della donna. I due, dopo aver grattato il biglietto insieme, erano convinti di aver centrato una vincita da 500mila euro. Secondo il racconto dell’uomo, avevano deciso di dividere il premio a metà, ma poco dopo la scoperta la situazione è degenerata. La donna avrebbe infatti depositato il tagliando in banca e si sarebbe allontanata, mentre il compagno, un operaio del posto, si è rivolto alla Guardia di Finanza per rivendicare la sua parte della vincita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vincono 500mila euro al Gratta e Vinci ma lei scappa con il biglietto: era tutto un errore, confuso il 43 con il 13

Carsoli, vincono 500mila euro al Gratta e Vinci: lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa viaUna vincita da 500mila euro ha causato una profonda crisi tra due fidanzati a Carsoli.

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HO VINTO 500.000 EURO AL GRATTA E VINCI - Crazy Family 1x06 - iPantellas

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