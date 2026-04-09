Nella serata di martedì 7 aprile 2026, un giocatore ha centrato una combinazione di cinque numeri a Cagliari, portandosi a casa un premio di 16.000 euro. La vincita è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato l’interesse tra gli appassionati di giochi d’azzardo. La notizia ha fatto salire l’attesa per il prossimo jackpot che, dopo questa vincita, si preannuncia più alto.

Un giocatore ha centrato un combinazione da cinque numeri nella serata di martedì 7 aprile 2026, ottenendo un premio di 16.789,62 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Cagliari, precisamente presso la storica Tabaccheria Marchi situata in viale Diaz 31, non lontano dal cuore della città. Questo risultato porta un momento di ottimismo nel territorio sardo, nonostante la categoria massima del concorso continui a restare irraggiungibile da tempo. L’ultimo caso di un sei vincente era infatti avvenuto il 22 maggio 2025, con un montepremi da 35,4 milioni di euro. L’impatto del jackpot mondiale sulla dinamica locale. L’assenza prolungata della combinazione completa ha spinto le cifre del concorso verso livelli senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vincita a Cagliari: il colpo da 16.000€ accende l’attesa per il jackpot

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