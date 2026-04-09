Vince Gilligan porta il primo episodio di Pluribus agli Emmy | è sfida con The Pitt e Scissione

Vince Gilligan ha presentato il primo episodio della sua nuova serie, Pluribus, agli Emmy, concorrendo contro The Pitt e Scissione. Con 23 nomination alle spalle e un percorso legato a produzioni di grande rilievo negli ultimi vent’anni, il regista si prepara a competere con questa ultima creazione. La sfida si svolge nel contesto di una stagione ricca di nomi e titoli di rilievo nel settore televisivo.

Ventitré nomination e una reputazione costruita su alcune delle serie più influenti degli ultimi vent'anni non bastano a Vince Gilligan che ora punta agli Emmy con la sua ultima serie, Pluribus. Vince Gilligan punta agli Emmy con Pluribus, ma il vero nodo è storico: non ha mai vinto per regia o sceneggiatura. Il nuovo progetto potrebbe finalmente colmare una lacuna (ingiusta) nella sua carriera. Un gigante della TV senza il premio "giusto" Parlare di Vince Gilligan significa inevitabilmente evocare due titoli che hanno ridefinito la serialità moderna: Breaking Bad e Better Call Saul. Due universi narrativi costruiti con una precisione quasi chirurgica, capaci di trasformare il racconto criminale in una riflessione morale stratificata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vince Gilligan porta il primo episodio di Pluribus agli Emmy: è sfida con The Pitt e Scissione Pluribus, Vince Gilligan: "Per la stagione 2 dovrete aspettare, mica siamo The Pitt"Il creatore di Pluribus conferma le intenzioni di lavorare con calma a quella che è stata unanimemente riconosciuta come la serie rivelazione del... Vietnam: 1100 ore di archivi e 3 nomination agli Emmy per il docuApple TV ha ottenuto tre nomination per il suo progetto documentaristico incentrato sul Vietnam, che concorerà alla 47a edizione degli Emmy Awards. Vince Gilligan porta il primo episodio di Pluribus agli Emmy: è sfida con The Pitt e ScissioneVentitré nomination e una reputazione costruita su alcune delle serie più influenti degli ultimi vent'anni non bastano a Vince Gilligan che ora punta agli Emmy con la sua ultima serie, Pluribus. movieplayer.it Pluribus, Vince Gilligan: Per la stagione 2 dovrete aspettare, mica siamo The PittIl creatore di Pluribus conferma le intenzioni di lavorare con calma a quella che è stata unanimemente riconosciuta come la serie rivelazione del 2025. Tutto va come previsto nello sviluppo della ... movieplayer.it