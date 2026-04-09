A Villore arriva una nuova antenna per i cellulari, una modifica che riguarda sia i residenti sia le attività locali. Il paese, noto per i problemi di copertura telefonica, si prepara a ricevere un miglioramento della connessione. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un cambiamento significativo per la zona, che da tempo attendeva interventi per risolvere le difficoltà di comunicazione.

Importanti novità in vista per il paese di Villore, diventato suo malgrado uno dei simboli della mancanza di connessione in Mugello. Entro la fine dell’anno dovrebbe sorgere un ripetitore telefonico in grado di portare in paese l’agognato segnale della telefonia mobile, consentendo così di navigare sul web. La frazione è stata inserita tra le aree del Piano Italia 5G, finanziato con risorse Pnrr, che ha l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili nelle cosiddette ’aree bianche’, ovvero i territori ’a fallimento di mercato’. A Villore la nuova antenna garantirà una velocità di trasmissione di almeno 150 Mbits in downlink e 30 Mbits in uplink; prestazioni che apriranno scenari inediti per i residenti, le imprese locali e le attività turistiche del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villore, arriva l’antenna per i cellulari. Svolta per residenti e imprese

Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero.

I residenti dicono "No" all'antenna per la telefonia e chiede un incontro con l'amministrazioneIl Comitato “No antenna” di Via Bruschi a Viserbella esprime ferma opposizione e richiede la sospensione dell’installazione della nuova Stazione...