Un vigilante è stato morso da un uomo sorpreso a rubare una birra in un supermercato. L’individuo ha urlato al vigilante di essere affetto da HIV e epatite, chiedendo di essere disinfettato. Dopo l’episodio, l’addetto alla sicurezza ha trascorso mesi in preoccupazione, temendo di aver contratto qualche infezione. La vicenda ha generato tensione tra i lavoratori del punto vendita e ha portato a controlli sanitari e verifiche mediche.

Ruba una birra, poi morde un vigilante urlandogli: "Ho l’Hiv e l’epatite, disinfettati". Per mesi l’addetto alla sicurezza di un supermercato è stato in ansia pensando di essere stato contagiato dopo il furto avvenuto nel punto vendita dove lavorava. Ieri il calvario che ha vissuto è stato raccontato in tribunale dove il presunto ladro è finito a processo per rapina impropria e lesioni. Imputato un 32enne di Senigallia. L’episodio per cui è finito a giudizio risale al 24 febbraio del 2021, all’interno del supermercato Conad del centro commerciale Il Mulino, a Senigallia. Secondo la ricostruzione dell’accusa l’uomo era stato sorpreso a rubare una birra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigilante morso da un ladro: "La mia vita d’inferno tra prelievi e antivirus per paura del contagio"

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Senigallia, zuffa al market, morde il vigilante: «Ho epatite e Hiv, ora disinfettati»SENIGALLIA - Interviene per sedare una zuffa scoppiata all’interno del supermercato, blocca il presunto ladruncolo e poi viene aggredito con un morso alla mano. «Tanto ho ... corriereadriatico.it

Scoppia parapiglia in un locale, reagisce e stacca con un morso la falange del dito al vigilanteSiena, 24 febbraio 2026 – Non c’era l’imputato in tribunale, neppure la vittima di quel morso. Lo aveva afferrato così forte alla mano da staccargli addirittura la porzione della falange di un dito. lanazione.it