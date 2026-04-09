Vigilante morso da un ladro | La mia vita d’inferno tra prelievi e antivirus per paura del contagio

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vigilante è stato morso da un uomo sorpreso a rubare una birra in un supermercato. L’individuo ha urlato al vigilante di essere affetto da HIV e epatite, chiedendo di essere disinfettato. Dopo l’episodio, l’addetto alla sicurezza ha trascorso mesi in preoccupazione, temendo di aver contratto qualche infezione. La vicenda ha generato tensione tra i lavoratori del punto vendita e ha portato a controlli sanitari e verifiche mediche.

Ruba una birra, poi morde un vigilante urlandogli: "Ho l’Hiv e l’epatite, disinfettati". Per mesi l’addetto alla sicurezza di un supermercato è stato in ansia pensando di essere stato contagiato dopo il furto avvenuto nel punto vendita dove lavorava. Ieri il calvario che ha vissuto è stato raccontato in tribunale dove il presunto ladro è finito a processo per rapina impropria e lesioni. Imputato un 32enne di Senigallia. L’episodio per cui è finito a giudizio risale al 24 febbraio del 2021, all’interno del supermercato Conad del centro commerciale Il Mulino, a Senigallia. Secondo la ricostruzione dell’accusa l’uomo era stato sorpreso a rubare una birra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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