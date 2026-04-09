Viene caricato a forza su un' auto e derubato sotto la minaccia di armi | denunciati per rapina aggravata e sequestro di persona

Due persone sono state denunciate per rapina aggravata e sequestro di persona dopo aver caricato forzatamente un uomo su un'auto, minacciandolo con armi. Secondo quanto ricostruito, i responsabili hanno preso il controllo del veicolo, sottraendogli il telefonino e rubandogli oggetti di valore mentre era a bordo. Gli agenti hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

FABRIANO – Lo hanno caricato in macchina di peso e, una volta a bordo, privato del telefonino e derubato. È il racconto fatto al Commissariato di Fabriano da un uomo, presentatosi negli uffici per denunciare il fatto accaduto solo qualche ora prima. Tre persone da lui conosciute lo avevano fatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Buongiorno, nel caso si venisse convocati per il sostegno medie pur non avendo specializzazione sul sostegno, il punteggio come viene caricato sulle proprie classi di concorso Pieno o metà - facebook.com facebook

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