VIDEO Tredicesima edizione di Only Wine Guerri | Vetrina importante per l' intera città

Torna anche quest’anno a Città di Castello la tredicesima edizione di Only Wine, una manifestazione dedicata al mondo del vino. L’evento si svolge nella città e si rivolge sia a professionisti e appassionati del settore che a visitatori semplici curiosi di scoprire le novità e le caratteristiche dei vini presenti. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando un pubblico vario e interessato.

Per il tredicesimo anno consecutivo Only Wine torna a Città di Castello. La manifestazione si conferma evento attrattivo sia per conoscitori ed esperti del settore vinicolo, sia per semplici estimatori e appassionati del prodotto. Intervista a Letizia Guerri, assessora del Comune di Città di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Palestrina. La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la cittàCronache Cittadine PALESTRINA – L’assessore alla mobilità Manuel Magliocchetti ha partecipato alla Fiera, all’interno dello stand della Regione Lazio... Vico Equense, al via la tredicesima edizione di AequastabiaAequastabia, la corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia, celebra la sua tredicesima edizione il primo febbraio. VIDEO Tredicesima edizione di Only Wine, Guerri: Vetrina importante per l'intera cittàL'assessora del Comune di Città di Castello: Manifestazione che valorizza i giovani produttori che hanno scelto di fare impresa e investire nella nostra terra ... perugiatoday.it VIDEO Only Wine, Castellani: Da sempre manifestazione che valorizza i giovani produttoriL'organizzatore presenta le novità della tredicesima edizione: Quest'anno ospiteremo anche viticoltori dalla Borgogna. Spazio anche a tanti eventi collaterali in città ... perugiatoday.it