VIDEO | Ruba una bici dalle scale di un palazzo | identificato e denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Catania hanno denunciato un uomo di 27 anni di origini straniere, accusato di aver rubato una bicicletta dalle scale di un palazzo. Il furto è avvenuto recentemente, e le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e denunciare il responsabile. L’indagine si è conclusa con l’accertamento dei fatti e la denuncia formale ai danni del 27enne.

I carabinieri della stazione di Catania piazza Dante hanno denunciato un 27enne di origini straniere per il reato di furto. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia presentata da una 28enne catanese, che ha segnalato il furto della propria bicicletta. La donna ha riferito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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