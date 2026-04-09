VIDEO Only Wine protagonisti i giovani viticoltori Meloni | L' Umbria sta crescendo dal punto di vista di qualità e quantità

Un video mostra giovani viticoltori nel settore del vino, con un commento della presidente del Consiglio che afferma come l'Umbria stia crescendo in termini di produzione e qualità. La situazione geopolitica attuale viene descritta come molto complicata, con ripercussioni significative sul settore agricolo. Nessun altro dettaglio viene fornito riguardo alle conseguenze o alle misure adottate.

"Stiamo vivendo una situazione geopolitica molto complicata con ripercussioni importanti soprattutto sul settore agricolo. Per questo, è fondamentale continuare a credere e investire nel settore, soprattutto sostenere i giovani produttori che fanno crescere il nostro territorio". Intervista a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Senesi Juve, il difensore centrale è intrigato dai bianconeri ma ha offerte più importanti dal punto di vista economico. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, il calciatore argentino è intrigato dai bianconeri ma ha offerte più importanti dal punto di vista economico.

Donati sulla Juve: «Dal punto di vista dell’organico deve intervenire davanti. Quando la vedo giocare adesso penso questo» – VIDEOPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.